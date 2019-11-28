Dikkat elektrik kesintisi var!

ads
28/11/2019

ads
Dikkat elektrik kesintisi var!

Lefke bölgesinde bazı yerlere yarın 09:30 ile 15:30 arasında elektrik enerjisi verilmeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, Cengiz Topel Hastanesi, Yeşilyurt Öğrenci Yurdu, bölgedeki tesis ve su motorları ve ayrıca kesintinin başlagıcı ve bitişinde ise 15 dakikalığına Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarı bölgelerine elektrik verilemeyecek.

28/11/2019 15:25
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Dikkat elektrik kesintisi var!, haber, kıbrıs, elektirk kktc kesinti, elektrik ne zaman gelecek,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.