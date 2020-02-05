Dikkat elektrik kesintisi var!

Bugün, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Lefke Polis Karakolu, Kaymakamlık Binası ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

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05/02/2020

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Dikkat elektrik kesintisi var!

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışması nedeniyle, bugün, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Lefke Polis Karakolu, Kaymakamlık Binası ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.

Konuyla ilgili Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamada, elektrik enerjisi çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması gerektiği vurgulandı.

(BRT/KIBTEK)

05/02/2020 09:46
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TAGS: Dikkat, elektrik, kesintisi, var, Haber, kıbrıs,
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