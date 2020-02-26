Dikkat elektrik kesintisi var!

Aslanköy’e bugün 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak.

Tatlısu’daki bazı yerlerde de bugün elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışmasından kaynaklanacak kesinti, 09:00 ile 14:00 saatleri arasında yapılacak ve kesintiden Tatlısu Sahil Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi etkilenecek.

(BRT/KIBTEK)

26/02/2020 09:26