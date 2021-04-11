Dikkat elektrik kesintisi yapılacak

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11/04/2021

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Dikkat elektrik kesintisi yapılacak

Orta gerilimdeki proje çalışması nedeniyle Güzelyurt ilçesinde bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre 09.00- 13.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden “Taşpınar, yeni sosyal konut bölgesi ve civarı” etkilenecek.

Elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

11/04/2021 14:09
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TAGS: Dikkat elektrik kesintisi yapılacak, haberkibris,
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