ALTINOVA VE AĞILLAR KÖYÜ’NDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Altınova ve Ağıllar Köyü’nde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 08:30 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Altınova ve Ağıllar Köyü’ne elektrik verilemeyecek.

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YAMAÇKÖY, MALLIDAĞ VE CİVAR KÖYLERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Yamaçköy, Mallıdağ ve civrdaki bazı köylerde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, 8,30-16,00 saatlerinde gerçekleştirilecek kesintilerden etkilenecek bölgeler şöyle;

“Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı, Baz İstasyonlar, Tatlısu Köy içi, Köy Su Kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, Eski Tavuk Çiftliği ve Sahil Seralar Bölgesi’nin elektrik enerjisi kesik olacaktır”