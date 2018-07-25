Dikkat eletkrik kesintisi var!

İskele ve Alsancak’ta bugün elektrik kesik olacak.Elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 09:00 ile 10:00 saatleri arasında Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ardahan’ın bir bölümü, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca ve Mersinlik bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün ayrıca, Alsancak’ın doğusu, Çevre Yolu dağ yönünde kalan Santa Fe Sitesi, Fikri Terkan Siteleri ve civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.