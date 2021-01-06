Dikkat internet kesintisi yapılacak!

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06/01/2021

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Dikkat internet kesintisi yapılacak!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü bu gece saat 12:00 ile yarın sabah 03:00 saatleri arasında Mağusa ve Girne bölgelerinde, internet hizmetlerinde kısmen veya  tamamen kısa süreli kesintiler olacağını duyurdu.

Telekomünikasyon Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, internet kesintisi Lefkoşa-Mağusa ve Lefkoşa-Girne arasında çalışan fiber optik kablo sistemlerinde yapılacak iyileştirme çalışmalarından kaynaklanacak.

 

06/01/2021 15:46
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TAGS: internet kesintisi
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