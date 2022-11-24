Dikkat! İskele Polis Müdürlüğü telefonları devre dışı

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24/11/2022

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Dikkat! İskele Polis Müdürlüğü telefonları devre dışı

İskele bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı İskele Polis Müdürlüğü’ne ait mevcut hatlar ile 155 Polis İmdat hattı ve Ziyamet Polis Karakoluna ait mevcut hatlar devre dışı kaldı.

Polis Basın Subaylığı, “Dikkat! İskele Bölgesi Telefon Hatları Arızalı” başlıklı bir duyuruda bulundu.

İşte o duyuru

“İskele bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı İskele Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar ile 155 Polis İmdat hattı ve Ziyamet Polis Karakoluna ait mevcut hatlar devre dışı kalmıştır.

Arıza giderilinceye kadar İskele Polis Müdürlüğüne ulaşmak için Gazimağusa Polis Müdürlüğüne ait mevcut hatlar veya 0548 811 4000 çağrı numaralı hattın, Ziyamet Polis Karakoluna ulaşmak için ise 0548 811 7754 çağrı numaralı hattın kullanılması önemle rica olunur.”

24/11/2022 20:45
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TAGS: Dikkat! İskele Polis Müdürlüğü telefonları devre dışı
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