Dikkat kapalı yol!

LEFKOŞA’DA ŞHT. MUSTAFA A. RUSO CADDESİ KISMİ OLARAK TRAFİĞE KAPALI OLACAK

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03/02/2021

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Dikkat kapalı yol!

 Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından sürdürülen Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi çalışmaları nedeniyle, yarından başlayarak 12 gün boyunca, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndan sola dönerek şehir merkezine, Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi’nden ulaşılan güzergah kısmi olarak trafiğe kapalı olacak.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, çalışmaların 15 Şubat Pazartesi gününe kadar süreceği kaydedildi ve Şht. Mustafa A. Ruso Caddesi’ni Lefkoşa şehir merkezi istikametinde kullanacak araç sürücülerinin, köprü yanından geçici oluşturulacak servis yolunu kullanarak şehir merkezi ve içerisine ulaşabilecekleri bildirildi.

03/02/2021 13:27
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TAGS:  Lefkoşa Türk Belediyesi
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