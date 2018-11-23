Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Akdoğan’ın bir bölümüne saat 00.00’a kadar elektrik verilmeyeceğini duyurdu. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun açıklaması şöyle: Elektrik şebekesinde meydana gelen trafo patlaması nedeniyle bugün, saat 18.00’den yaklaşık 00.00’a kadar Akdoğan'ın bir bölümüne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur.