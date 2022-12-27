Dikkat! KKTC’de Asya Kaplan Sivrisineği tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, KKTC’de Asya kaplan sivrisineğinin tespit edildiğini duyurdu.

İşte o açıklama

“Aralık 2022 tarihinde Girne Bölgesi'nde kurulan ergin sivrisinek yakalama tuzaklarından birinde invaziv (istilacı) tür olan Aedes albopictus (Asya kaplan sivrisineği) tespit edilmiştir.

Morfolojik inceleme stereo mikroskop altında yapılmış ve türe özgü-karakteristik ayırt edici özellikler fotoğraflanarak kayıt altına alınmıştır. KKTC Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi sıhhiye ekiplerince devam eden sivrisinek mücadelesi özellikle sivrisineğin görüldüğü bölgede titizlikle devam etmekte ve sivrisinek mücadelesi için gerekli önlemleri almaktadır ancak bu mücadeleye tüm toplumun katılımı gerekmektedir.

Aedesler, küçük su birikintilerinde çoğalıp gelişebilmektedir. Kendi evimizde, bahçemizde, balkonumuzda bulunan üreme ve yaşam alanlarını tespit edip buralarda basit önlemler almak çok önemlidir.

Saksı altlarındaki kapları, süs havuzları, hayvanlar için bıraktığımız sular bu sivrisineklerin en kolay üreme alanlarıdır. Yapmamız gereken tek şey, bu suları haftada bir değiştirmek önem arzetmektedir.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi vatandaşlarımızın yağmurlar sebebiyle su dolmuş olan depo ve benzeri kapların boşaltarak sivrisinek üreme alanlarının oluşmaması için dikkat etmeleri gerektiğinin önemini vurgulamaktadır.”

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27/12/2022 22:42