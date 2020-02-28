Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.

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28/02/2020
HK

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Dikkat! Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Dairesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde rüzgar beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son meteorolojik değerlendirmeler ve analizler sonucunda rüzgar; yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden kuvvetli (39-49 km/saat) yer yer fırtına (62-74 km/saat) şeklinde esecek.
Daire, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye etti.

28/02/2020 16:56
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TAGS: Meteoroloji Dairesi, hava durumu, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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