Dikkat o yol trafiğe kapalı olacak!

ads ads ads ads
27/05/2021

ads
ads
ads
Dikkat o yol trafiğe kapalı olacak!

Geçitkale Trafo Merkezi’ndeki yüksek gerilim direği yarın Teknecik Elektrik Santralı’na taşınacağı için, bu güzergah yarın 10.00-11.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak.

Polis Basın Subaylığı’nın duyurusuna göre, direğin yol genişliğinden daha fazla olması sebebiyle taşınma esnasında, yol ve trafik güvenliği açısından taşımanın yapılacağı güzergah olan Geçitkale- Tatlısu- Esentepe- Alagadi yolu, kısa aralıklarla çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

27/05/2021 19:52
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: dikkat, yol kapalı, trafik, haberkibris
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.