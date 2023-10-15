Dikkat o yol trafiğe kapalı

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15/10/2023

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Dikkat o yol trafiğe kapalı

Karpaz - İskele Anayolu'nun, Çayırova birinci yol kavşağı (Senmar Çemberi) ile Çayırova ikinci yol kavşağı arasında kalan kısmında asfaltlama çalışmalarına bugün de devam edileceğinden dolayı İskele-Karpaz yönünde trafik akışına kapatıldı.

Polisten yapılan açıklamada “İskele'den Karpaz yönüne gidecek sürücüler için ulaşım, Çayırova ikinci kavşağından itibaren Çayırova köy içinden sağlanmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.

15/10/2023 11:18
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TAGS: Dikkat o yol trafiğe kapalı
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