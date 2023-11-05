Dikkat o yol trafiğe kapatıldı

Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Four Season kavşağı ile Harnup Çemberi arasında kalan kısmının Gazimağusa istikameti, asfaltlama çalışmaları nedeniyle trafik akışına kapatıldı. Polisten yapılan açıklamada “Ulaşım, Gazimağusa-Karpaz Anayolu’nun Karpaz istikameti üzerinden tek şeritten gidiş ve geliş olarak sağlanmaktadır.

Bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri ayrıca, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.