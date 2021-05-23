Dikkat o yol trafiğe kapatıldı

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23/05/2021

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Dikkat o yol trafiğe kapatıldı

İskele - Karpaz Anayolu üzerinde çift şeritli yol yapım çalışmaları nedeniyle, yolun Harup Ambarları ile Kıbrıs Türk Petrolleri arasında kalan kısmı (eski yol) trafik akışına kapatıldı.

Polisten yapılan açıklamada “Ulaşım aynı noktalar arasında yeni yapılan yoldan tek şerit halinde gidiş ve geliş olarak sağlanmaktadır.  Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri,  trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur” ifadelerine yer verildi.

23/05/2021 17:14
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TAGS: Dikkat o yol trafiğe kapatıldı, haberkibris
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