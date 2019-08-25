HABER KIBRIS

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Dikkat o yol trafiğe kapatıldı!

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25/08/2019

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Dikkat o yol trafiğe kapatıldı!

Gazimağusa-Lefkoşa Anayolu üzerinde, Gazimagusa'dan Lefkoşa'ya geliş yönünde, Haspolat Çemberi ile Kascon Beton İşletmeleri arasında gün boyu yol bakım ve asfaltlama çalışmaları yapılacağından, çalışmanın yapılacağı bölüm trafik akışına kapatılmıştır. 

Gazimağusa' dan Lefkoşa yönüne gelen sürücüler Haspolat Sanayi servis yolundan Haspolat Çemberine yönlendirilmektedir.  Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.

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TAGS: Dikkat o yol trafiğe kapatıldı!, haber, kıbrıs,
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