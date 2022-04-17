DİKKAT! O yollar kapalı olacak

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17/04/2022

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DİKKAT! O yollar kapalı olacak

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre bugün KKTC Atletizm Federasyonu himayelerinde, Velospeed Spor Derneği tarafından İskele’de düzenlenecek olan “Long Beach Run” Halk Koşusu kapsamında, 07:30 -11:30 saatleri arasında İskele Graner Çemberi ile Unimar Çemberi arasında kalan yol (Eski Granel Yolu) ve güzergaha bağlı tali yollar trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada yol koşusunun devam ettiği sürece, sürücülerin belirtilen güzergâh üzerine araçlarını park etmemeleri ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

17/04/2022 09:40
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TAGS: yol, haber, kktc
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