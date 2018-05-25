Dikkat sizin bebeğinizde de olabilir!

Kalça çıkığı (displazisi), bir bebeğin kalçalarının nasıl geliştiği ile ilgili bir sorundur. Bebeklerde ağrıya neden olmaz ve normalde normal yaşta yürümeyi öğrenmelerini engellemez. Şimdi kalça çıkığı ile ilgili tüm bilinmeyenleri anlatmaya çalışacağız…

KALÇA ÇIKIĞI (DİSPLAZİ) NEDİR?

Kalçanın gelişimsel displazisi, bebeklerde ve küçük çocuklarda kalçaların “top ve soket” ekleminin düzgün şekilde oluşmadığı bir durumdur. Kalça displazisi, bazen bebeklerde ve bazen de çocuklarda, yürümeyi öğrendikleri zaman çevredekiler tarafından farkedilen bir problemdir.

Bazen kalça tıkanıklığı olan bir bebeğin kalçalarını hareket ettirirseniz, küçük bir tıklama hissedebilirsiniz, buna “tıkalı kalça” denmektedir.

Genellikle, bebeğinizin uyluk kemiğinin (femur başı) üstündeki top pelviste fincan şeklinde bir yuvada tutulur. Top, soket içinde bağ ve kaslarla tutulur.

Çocuğunuzun kalça çıkığı varsa, femur başı bu normal pozisyondan uzaklaşabilir ve bebeğinizin kalçaları doğru şekilde gelişmeyecektir.

Kalça çıkığına neyin sebep olduğunu kesinlikle bilinmiyor. Doğumdan önce makat pozisyonunda olan bebeklerde daha sık görülür; Kızlarda erkeklerden daha yaygındır.

Ayrıca, güvenli bir şekilde yapılmadığı takdirde, bebeğinizi sıkı sıkıya sarmak ya da kundaklamaktan da kaynaklanabilir.

KALÇA ÇIKIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Kalça çıkığı bariz görünen bir durum değildir. Bunu farketmeniz zor olabilir. Düzenli kontrollerde anlaşılabilir. Özellikle ilk 6 ayda erken tanı ile fark edilen kalça çıkığı hastalarında iyileşme oranı %100’dür. Doktor muayenesi çok önemlidir. Ancak muayenede kalça çıkığı tanısı koymak her zaman mümkün olmayabilir, en iyisi 1. ay dolduğunda yapılacak kalça ultrasonografisi ile tanı kesinleşir, 4. aydan sonra kalça ultrasonografisinin değeri azalır, röntgen çektirmek gerekir.

Kalça çıkığı olan bebeklerde dikkat edilmesi gereken noktalar:

– Kalça ve uyluk iç kısımlarındaki deri katlarının şekil ve sayısının eşitsizliği.

– Her iki bacak arasındaki uzunluk farkı.

– Bacaklarını tam yana açamama.

– Geç yürüme.

– Yürüdükten sonra topallama.

KALÇA ÇIKIĞININ TEDAVİSİ?

Tedavi 3 ayrı zaman diliminde gerçekleştirilir. İlk 6 ayda fark edildiğinde basit önlemler veya bacak askıları ile düzelme sağlanmaktadır. 6-18 ay arasında anestezi altında çıkığın yerine konması ve alçılama tercih edilen bir yöntemdir. 18. aydan sonra ise ameliyat önerilir. Bebeğinizin kalçasının, tedaviden sonra normal şekilde gelişmesi gerekir. Ayrıca doktorunuz çocuğunuzu artrit gibi nadir görülen problemler için kontrol altında tutacaktır.