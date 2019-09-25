Dikkat! Telefon hatlarında arıza…

Lefke bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Lefke Karakoluna ait mevcut hatlar devre dışı kaldı. Polis, arıza giderilinceye kadar Lefke Karakoluna ulaşmak için, yine karakola ait 0548 811 6754 çağrı numaralı hattın kullanılmasını önemle rica etti.

25/09/2019 11:21