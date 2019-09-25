HABER KIBRIS

ad

Dikkat! Telefon hatlarında arıza…

Lefke bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Lefke Karakoluna ait mevcut hatlar devre dışı kaldı.

ads
25/09/2019
HK

Lefke Karakoluna ait mevcut hatlar devre dışı kaldı.

ads
Dikkat! Telefon hatlarında arıza…

Lefke bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Lefke Karakoluna ait mevcut hatlar devre dışı kaldı.  Polis, arıza giderilinceye kadar Lefke Karakoluna ulaşmak için, yine karakola ait 0548 811 6754 çağrı numaralı hattın kullanılmasını önemle rica etti.

25/09/2019 11:21

Bu habere tepkiniz:
TAGS: lefke, Lefke Karakolu, polis, telefon, arıza, ha, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.