Dikkat, termometreler 41 dereceyi gösterecek!

Ülkemizi etkisi altına alan sıcak hava dalgası etkisi artırmaya devam ediyor.

Güney Kıbrıs Haber kaynaklarının haberine göre yarın ve Cuma günü ülkemizde termometreler 41 dereceyi gösterecek. Rum haber kaynakları olası yangınlara karşın önce sarı ardından kırmızı alarm verdi. Sıcak havanın saat 11.00 ile 16.00 saatleri arasında etkisi göstermesi bekleniyor. Olası bir yangın durumunda itfaiye ekiplerine ulaşmak için 199 numaralı telefonu orman yangınları için ise 177 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Öte yandan Cumartesi günü ise sıcaklıkların biraz düşmesi bekleniyor.