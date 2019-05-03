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Dikkat! Top atışı yapılacak

7-9 Mayıs arasında tarihlerinde Çamurova atış alanında zırhlı muharebe aracı top atışı yapılacak...

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03/05/2019

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Dikkat! Top atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 7-8-9 Mayıs tarihlerinde Çamurova atış alanında zırhlı muharebe aracı top atışı yapılacağını; kara, deniz ve havadan bölgeye girmenin yasak olduğunu duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı,  açıklamasında, 08.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle, bölgede bütün aramalara rağmen yerleri tespit edilemeyen patlamamış mermilerin bulunması ihtimali nedeniyle, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit edecek mermilerin, imha edilmesi için görüldüğü veya bulunduğu yerin en kısa zamanda en yakın askeri birliğe bildirilmesi gerektiğini kaydetti.

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TAGS: Top atışı, haber, kıbrıs, Çamurova
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