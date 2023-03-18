Dikkat! Topçu atışları yapılacak

Beyköy Atış ve Tatbikat alanında 27 Mart-10 Nisan tarihleri arasında topçu atışları yapılacağı duyuruldu.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı 28’inci Topçu Alay Komutanlığı’na bağlı birlikler tarafından 27 Mart-10 Nisan tarihleri 08.00-18.00 saatleri arasında topçu atışları yapılacağı ifade edildi.

Atışların yapılacağı gün ve saatler arasında hudutları belirtilen bölgenin can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu bölgeler şöyle belirtildi:

“Batıda: Gökhan-Beyköy-Değirmenlik-Levent Taş Ocağı hattı

Doğuda: Yeniceköy-Kalavaç (1 km batısı)-Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı

Kuzeyde: Beşparmak Dağları-Alevkayası Yolu-Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü hattı

Güneyde: Yeniceköy-Kornalı Tepe- Beyköy hattı”

Hudutları tayin edilen bölgenin belirtilen gün ve saatlerde yasak bölge ilan edildiği kaydedilen açıklamada, atışları müteakip bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemine devam edilecek olması nedeniyle bölge içindeki ve bölge hudutlarına komşu bulunan halkın, serbest giriş tebligatı yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi istendi.

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18/03/2023 09:21