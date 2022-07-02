Dikkat! Trafiğe kapalı yol

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02/07/2022

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Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Güzelyurt-Kalkanlı anayolu, çalışmalar nedeniyle 6 Temmuz’a kadar kapalı olacak.

Karayolları Dairesi'nden yapılan duyuruda, Güzelyurt Kalkanlı Anayolu’nun saat 20.00'den itibaren 6 Temmuz 24.00’e kadar trafik akışına kapalı olacağı belirtildi.

Söz konusu sürede, Güzelyurt-Girne istikametinde seyredenlerin ODTÜ KKTC Kampüsü içerisindeki alternatif yolunu; Girne’den Güzelyurt istikametinde seyredenlerin ise Kalkanlı köyü içerisindeki alternatif yolu kullanması tavsiye edildi.

02/07/2022 09:32
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TAGS: kapalı yol, yol
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