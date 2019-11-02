ad

Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Ulaşım, Lefkoşa-Mağusa bölünmüş yolundan sağlanıyor

ads
02/11/2019
HK

ads
Dikkat! Trafiğe kapalı yol

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamaya gore Yonca Kavşağı-İskele arası anayolun, Yonca Kavşağı ile Yeniceköy-Çukurova Kavşağı arasında yapılacak bakım, onarım çalışmaları nedeniyle, bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar sabah saat 08:30’dan 18:00’a kadar trafiğe kapatıldı.

Belirtilen yol güzergâhının kapalı olduğu süre içerisinde Ulaşım, Lefkoşa-Mağusa bölünmüş yolundan sağlanıyor.

Daire’den yapılan açıklamada sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarı yapıldı.

Brt

02/11/2019 10:04
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: kapalı yol, haber, kıbrıs, Karayolları Dairesi’
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.