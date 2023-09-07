Dikkat! Trafiğe kapalı yol...

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07/09/2023

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Dikkat! Trafiğe kapalı yol...

Yol yapım çalışmaları nedeniyle Yeşilköy Kavşağı – Yenierenköy Kavşağı arası cuma güne kadar araç trafiğine kapalı olacak.

Karayolları Master planı kapsamında bulunan Balalan  –  Yenierenköy Yolu yapım işi kapsamında Yeşilköy Kavşağı ile Yenierenköy arası yol güzergâhında yapılacak çalışmalar dolayısıyla cuma güne kadar araç trafiğine kapatılacağından, trafik alternatif yol güzergâhından sağlanabilecek.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği bildirildi.

07/09/2023 09:25
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TAGS: haber, kıbrıs
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