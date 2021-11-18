Dikkat! Trafiğe kapalı yol...
İskele - Çayırova yolunun bazı kısımları, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak
18/11/2021
İskele - Çayırova yolunun bazı kısımları, yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün saat 16.00’dan sonra trafiğe kapatılacak. Trafik eski güzergah Çayırova - Yenierenköy hattından geçici sağlanacak.
Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yol çalışması, İskele - Çayırova yolunun 14. ile 15. kilometreleri arasında yapılacak.
Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.