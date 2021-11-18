Dikkat! Trafiğe kapalı yol...

İskele - Çayırova yolunun bazı kısımları, yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak

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18/11/2021

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Dikkat! Trafiğe kapalı yol...

İskele - Çayırova yolunun bazı kısımları, yapılacak çalışmalar nedeniyle bugün saat 16.00’dan sonra trafiğe kapatılacak. Trafik eski güzergah Çayırova - Yenierenköy hattından geçici sağlanacak.

Karayolları Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yol çalışması, İskele - Çayırova yolunun 14. ile 15. kilometreleri arasında yapılacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

18/11/2021 09:46
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TAGS: yol, trafik, yol çalışması, kapalı yol, haber, kıbrıs
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