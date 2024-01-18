Dikkat! Trafiğe kapalı yol...

Girne-Tatlısu Anayolu üzerinde bulunan Karaağaç kavşağında, yarın, saat 09:00-13:00 saatleri arasında, yayaların anayolu karşıdan karşıya geçmesi için yapılacak üst geçit monte çalışmaları nedeniyle, bahse konu anayolun Tuncayın Yeri Restoran kavşağı ile Sun Valley Resort kavşağı arasında kalan kısmı çalışmalar süresince trafik akışına kapatılacak.

Çalışmalar süresince ulaşım, eski Esentepe-Girne Anayolu (Sahil Şeridi) üzerinden sağlanacak. Polis, bahse konu yol güzergahını kullanacak olan sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmelerini, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını önemle rica etti.