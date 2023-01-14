Dikkat! Ülke genelinde dönüşümlü elektrik kesintisi sürecek

Kıb-Tek, sosyal medya hesabından ülke genelindeki elektrik kesintilerinin devam edeceğini duyurdu.

Açıklamada, “Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen jeneratör arızasının devam etmesi nedeni ile 17:00 ile 22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır.” denildi.

İşte o açıklama:

“14 Ocak 2023 Cumartesi günü Teknecik Elektrik Santrali'nde meydana gelen jeneratör arızasının devam etmesi nedeni ile 17:00 ile 22:00 saatleri arasında ülke genelinde 1'er saatlik dönüşümlü kesintiler yapılacaktır. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Halkın mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

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14/01/2023 17:07