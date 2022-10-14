Dikkat yaya çıkabilir!

Özel Haber

Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda, Arda Market yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, ölüme meydan okumaya devam ediyor.

Haber Kıbrıs’ta yayımlanan “Ölüme yürüyorlar, Yürekler ağza geliyor” başlıklı haberinde tehlikenin ne boyutta olduğuna dikkat çekilmesine rağmen, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar, canını tehlikeye atmaya devam ediyor.

Ölümle neticelenen kazanın olduğu güzergahta, araçlar hız yapmaktan, yayalar ise canlarını tehlikeye atmaktan çekinmiyor.

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14/10/2022 18:04