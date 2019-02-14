Dikkat! Yollarda yer yer su birikintileri ve buzlanmalar var!

Yağışlı hava Karpaz bölgesinde etkili oluyor. Polis, şiddetli dolu yağışı ve buzlanmalar olan Çayırova-Pamuklu ve Bafra-Mehmetçik yolları için sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı, Çayırova- Pamuklu ve Bafra- Mehmetçik ana yolları üzerinde şiddetli dolu yağışı nedeniyle yol içinde yer yer şu birikintileri ve buzlanmalar oluştuğunu duyurarak bu güzergâhı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri gerektiğini vurguladı.