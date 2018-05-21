Dikkatsiz şoför bariyere takıldı

Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde bugün saat 16.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Kaza sürücünün dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile oldu. Kırgızistan uyruklu Sadyrbek Alimbekov sürdüğü GB 611 plakalı araç ile Lefkoşa’dan Girne’ye doğru giderken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. Alimbekov, kazadan yara almayarak kurtulurken araçta ciddi şekilde maddi hasar meydana geldi.