Dikkatsiz şoför trafikte terör estirdi

Girne Semih Sancar Caddesi üzerine bugün sabahın ilk dakikalarında trafik kazası meydana geldi. NL 259 plakalı aracı süren 56 yaşındaki Hüseyin Köksoy aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köksoy’un sürdüğü araç karşı şeride geçti ardından 49 yaşındaki Mehmet Barut’un sürdüğü TGP 699 plakalı araca çarptı. Çarpışmanın ardından NL 259 plakalı araç anayol içerisinde ters döndü. Kazanın ardından Hüseyin Köksoy, Mehmet Barut ve NL 259 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 48 yaşındaki Nadir Köseoğluları yaralandı. Yaralılar Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı ardından Nadir Köseoğluları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.