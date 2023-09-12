Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı!

Lefkoşa Kuzey Çevreyolu üzerinde bugün saat 00.20'de meydana gelen trafik kazasında, çift şeritli yolda seyreden Ahmet YARDIMCI (E-43) yönetimindeki EB 096 plakalı salon aracı, Haspolat ikinci çemberine yaklaştığında dikkatsizlik sonucu orta refüjdeki bordür taşlarına çarptı. Araç, kontrolsüzce savrularak doğu istikametine doğru yönelerek durdu.

Kazada araçta yolcu olarak bulunan Bayram YARDIMCI (E-37) yaralandı. Ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servise kaldırılan Bayram YARDIMCI, bel kırığı teşhisiyle aynı serviste müşahade altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.