Dikkatsizlik Kaza Getirdi

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29/05/2021

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Dikkatsizlik Kaza Getirdi

Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde bugün saat 10.20’de dört şeritli yolda ikinci şerit içerisinde yönetimindeki MT956 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Kerem Mehmet Emin  yolun sağında bulunan Atatürk Kültür Merkezi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidişine göre yolun sağında bulunan kaldırım taşlarına aracın sağ ön kısmı ile çarptıktan sonra yine kaldırım üzerinde bulunan 12 metre uzunluğunda, 1 metre yüksekliğindeki ,demir korkuluklara aracının sağ ön kısmı ile çarpıp önü doğru istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.

29/05/2021 14:02
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TAGS: kaza, trafik, lefkoşa
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