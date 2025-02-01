Dikkatsizlik Kaza Getirdi

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01/02/2025

Dikkatsizlik Kaza Getirdi

 Boğazköy’de 20 yaşındaki sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti, önündeki araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savuran araç orta refüjdeki çelik bariyerlere çarparak durdu. Kazada yaralanan olmadı.

Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün saat 14.20'de, Girne-Lefkoşa ana yolunun Boğazköy mevkiinde meydana geldi.

Şahin Demir (E-20), yönetimindeki JK 528 plakalı salon araçla soldan ikinci şerit içerisinde Girne’den Lefkoşa’ya doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip önünde aynı istikamete seyreden Muharrem Bozkurt (E-65) yönetimindeki KT 805 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan JK 528 plakalı araç, orta refüj içerisindeki çelik bariyerlere çarpıp bariyerler üzerine çıkarak durdu.

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TAGS: HABER, KIBRIS
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