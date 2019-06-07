Dikkatsizlik kaza getirdi
07/06/2019
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Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün saat 18:30 sıralarında, Gönyeli – Boğazköy Anayolu üzerinde, NV 884 plakalı araç sürücüsü Boğazköy istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Baraj bölgesi kavşağına geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp reklam tabelasına çarpıp takla atmıştır.
Kaza sonrası araç sürücüsü olay yerinden ayrılmış ve polisin yürüttüğü soruşturma sonucu araç sürücüsünün Boğazköy’de sakin Mustafa Özburak (E-44) olduğu tespit edildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.