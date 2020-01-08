Dikkatsizlik kaza getirdi
Lefkoşa - Girne Anayolu'nda bugün 14:30 sıralarında dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi.
08/01/2020
HK
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Lefkoşa - Girne Anayolu'nda bugün 14:30 sıralarında dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Lefkoşa - Girne Anayolu’nun 3-4'ncü km'leri arasında meydana gelen trafik kazasında Jessy Ikechukwu (E-22), yönetimindeki ZZ 7776 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip karşı şeride geçti.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, araç, orta refüje çarpıp aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı seride geçerek yolun sağından çıkarak durabildi.
Bugün saat 14.30’da meydana gelen kaza sonucu yaralanan olmadı.