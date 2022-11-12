Dikkatsizlik kaza getirdi...

Gönyeli’de bugün sabaha karşı saat 01:30 sıralarında dikkatsizlik sonucu trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Gönyeli’de bugün sabaha karşı saat 01:30 sıralarında, Belediye Bulvarı üzerinde, Hussameldın M. Anwar HASSAN (E-23) yönetimindeki GT 844 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan kaldırım üzerine çıkmış ve kaldırım üzerinde bulunan iki ayrı aydınlatma direğine çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.

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12/11/2022 09:03