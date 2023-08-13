Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

Ötüken'de bu gece saat 01:00 sıralarında dikkatsizlik sonucu kaza meydana geldi. Sürücü Hayri GÜNGÖR (E-37)bir şahsa ait bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü Hayri GÜNGÖR’ün tedavisi halen sürüyor.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre: 13.08.2023 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Ötüken köyü yolu üzerinde, Hayri GÜNGÖR (E-37) yönetimindeki RG 159 plakalı araç ile Ötüken istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkmış ve yol kenarında bulunan bir şahsa ait ikametgahın bahçe duvarına ve akabinde elektrik direğine çarpmıştır.

Kaza sonucu Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan araç sürücüsü Hayri GÜNGÖR’ün tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.