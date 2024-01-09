Dikkatsizlik kazaya neden oldu!
09/01/2024
Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinde, dün 05:30 sıralarında, Rojhat Alan (E-23) yönetimindeki JU 320 plakalı salon araçla Haspolat çemberi istikametine doğru seyrettiği sırada isimsiz yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki kaldırım taşlarına çarptıktan sonra, yoldan çıktı ve toprak alanda takla attıktan sonra durdu.
Kaza sonucu yaralanan Rojhat Alan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Acil Serviste müşahede altına alındı.
Öte yandan dün 13:00 sıralarında, Ulukışla-Serdarlı Anayolu üzerinde, Özlem Karagöl (K-44) yönetimindeki LE 874 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve tarla içerisinde üç takla atıp tekerleri üzerinde durdu.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Özlem Karagöl, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.