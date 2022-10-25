Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

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25/10/2022

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Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

Lefkoşa’da bugün saat 11:00 sıralarında, Şht Kemal Aksay Caddesi boyunca yönetimindeki LD 138 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyreden Fatma BEŞOK (K-65), Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sola Dr. Fazıl Küçük Bulvarına giriş yapması sonucu o esanda cadde üzeinde tarafında yeşil ışık yandığı için batı istikametine doğru seyreden Zarıp RAHMANOV (E-43) yönetimindeki LL 635 plakalı tır aracın önünü tıkması sonucu çarpışmti. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektdir.

25/10/2022 14:23
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TAGS: kaza, lefkoşa, çarpışma
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