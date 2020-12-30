Dikkatsizlik kazaya neden oldu

İskele de bugün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

İskele-Ercan anayolu 2-3 kilometreleri arasında Hurma sokak yol kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza Kumalıda sakin Mustafa Dalkıç yönetimindeki NA 798 plakalı aracı ile Hurma Sokak istikametinden İskele-Ercan istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizce anayola çıkması ve o esnada Ercan-istikametinden İskele ’ye doğru seyretmekte olan Boğaziçi köyünde sakin Rufat Tokmak yönetimindeki DV 622 plakalı araca çarpması sonucu meydan geldi.

Çarpışma sonucunda savrulan DV 622 plakalı araç takla atarak tavan üzerinde durması sonucu ciddi yaralanma ve hasar oluşmuştur.

Kazada yaralanan İki araç sürücüsü Gazimağusa devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmışlardır.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor…

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30/12/2020 15:31