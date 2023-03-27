Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

ads ads ads ads
27/03/2023

ads
Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

Derince-Avtepe anayolunda saat 12.30’da meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Polisin açıklamasına göre, Bayram Karaman (E-49), yönetimindeki DN 433 plakalı araçla dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu o esnada yol üzerinde Derince istikametinden Avtepe istikametine doğru seyreden Mihri Arcan (K-45) yönetimindeki JT 810 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüleri kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

27/03/2023 16:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Dikkatsizlik, kaza, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.