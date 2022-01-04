Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

Lefkoşa'da Haydar Aliyev Caddesi üzerinde, saat 17.45 sıralarında, U.V.İ (K-44), yönetimindeki JN 656 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan M.A.S (E-22) yönetimindeki PT 413 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı LDH de tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Bu habere tepkiniz:



04/01/2022 19:44