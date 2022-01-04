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Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

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04/01/2022

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Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

 Lefkoşa'da Haydar Aliyev Caddesi üzerinde, saat 17.45 sıralarında,  U.V.İ (K-44), yönetimindeki JN 656 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada trafik levha ve işaretlerine riayet etmeden sağa dönüşe geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan M.A.S (E-22) yönetimindeki PT 413 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpıştı.  Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı LDH de tedavisi halen sürüyor.  Soruşturma devam etmektedir.

04/01/2022 19:44
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TAGS: Dikkatsizlik, haber, kktc
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