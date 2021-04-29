Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

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29/04/2021

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Dikkatsizlik kazaya neden oldu!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 19.10 sıralarında,  Lefkoşa – Gazimağusa Anayolunda, Tantura  kavşağında güney istikametinde süratli  ve dikkatsizce seyreden Gazimağusa 'da sakin 23 yaşındaki Osundoja Ebenezer Osundare yönetimindeki RS 976 plakalı salon araç ile Tuzla Gazimağusa anayoluna dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç takla atarak yan yattı. Kazada hafif yaralanan yolcu Omola Miracle Ebenezer Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonucu araçta ciddi maddi hasar oluştu.

29/04/2021 21:30
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TAGS: kaza, kktc, haber, mağusa
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