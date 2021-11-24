Dikkatsizlik yine kaza getirdi!

Gazimağusa’da meydana gelen kazada Doğu Akdeniz Üniversitesi batı kampüsü yolu üzerinde bir araç sürücünün dikkatsizliği sonucu yoldan çıkarak önce bordür taşlarına çarptı ardından takla attı.

Polis Basın Subaylığı yapılan açıklamaya göre , 24 Kasım 2021 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi batı kampüsü yolu üzerinde batı istikametine doğru NU 256 plakalı salon araç ile seyreden Gazimağusa’da sakin Buğray Yiğen’in, yolun sola doğru virajlanan kısmına geldiğinde meydana geldi. Yiğen’in dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağında bulunan DAÜ’ye ait bordür taşlarına aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yolun dışına çıkıp bir takla atarak sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Bu habere tepkiniz:



24/11/2021 16:44