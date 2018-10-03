HABER KIBRIS

Dikkatsizlik yine kaza getirdi!

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03/10/2018

Dikkatsizlik yine kaza getirdi!

Dün akşam Güzelyurt Lefkoşa yolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. 

KAZA NASIL OLDU?

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza dün akşam saat 23:40 raddelerinde Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda  seyreden Murat Biberoğlu (E-56) yönetimindeki PB 468 plakalı salon aracı ile Mustafa Atılğan (E-24) yönetimindeki NM 733 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu gerçekleşti

Kaza sonucu yaralanan NM 733 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Atılğan kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı

Mustafa Atılğan'ın belinde ve sağ köprücük kemiği kırıldı. 

Polis soruşturması sürüyor

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TAGS: motor kazası, lefkoşa
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