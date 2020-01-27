Dikkat!Trafiğe kapalı yol

LTB kanalizasyon çalışması nedeniyle Dereyolu Sokak girişinden köprüye kadar olan kısım trafiğe kapalı olacaktır.

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27/01/2020

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Dikkat!Trafiğe kapalı yol

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait (LTB) kanalizasyon çalışması nedeniyle Dumlupınar Bölgesi Mimar Mehmet Vahip Caddesi’nin (Dereyolu Sokak girişinden köprüye kadar olan kısım), yarından itibaren kısmi olarak trafiğe kapatılacağı duyuruldu. 

LTB’den verilen bilgiye göre, belirtilen yol, 28,29,30, 31 Ocak ile 1,2,3,4, 5,6,7,8 ve 9 Şubat tarihlerinde kapalı olacak. 

Sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi. 

27/01/2020 11:41
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