Dikmen - Boğazköy Yolunda Kaza!

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09/11/2024

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Dikmen - Boğazköy Yolunda Kaza!

 Dikmen - Boğazköy ana yolunda saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, 36 yaşındaki Mehmet Akkan yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, Akkan yönetimindeki LK 488 plakalı araçla Dikmen istikametinden Boğazköy istikametine doğru seyrettiği sırada, Arpalıklı  Taş Ocağı Tesisleri yakınlarına geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan bankete düştükten sonra tekrar yola giriş yapıp kontrolsüzce yoluna devam ederek, yolun sağından çıkıp elektrik direğine çarptı ve devrildi.

Kaza sonucu yaralan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alındı. 

Kazayla ilgili polis soruşturması  devam ediyor.

09/11/2024 10:24
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TAGS: kaza
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